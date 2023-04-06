Мужчина украл 35 упаковок кофе из магазина в Тверской области

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился работник сетевого магазина в Ржеве и сообщил, что неизвестный мужчина похитил из торгового зала 35 упаковок кофе. Ущерб составил более 6 500 рублей.

Участковый прибыл на место происшествия, изучил записи камер видеонаблюдения в торговых залах. Установлено, что кражу кофе совершил 32-летний ранее судимый местный житель. Упаковки кофе он спрятал в рюкзак и без оплаты покинул магазин. Похищенное мужчина продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.