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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 7:14

Мошенники обманули жителей Тверской области на 5,5 миллионов рублей

Возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жителей Тверской области на 5,5 млн рублей

Мошенники обманули жителей Тверской области на 5,5 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Торжка и Кашина обратились местные жители и рассказали, что стали жертвами мошенников.

На сотовые телефоны мужчин днем звонили неизвестные и под видом сотрудников банков сообщали, что на их имя пытаются оформить кредиты.

Потерпевшие поверили, оформили кредитные обязательства и перевели мошенникам в общей сложности 5,5 миллионов рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.