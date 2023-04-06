Мошенники обманули жителей Тверской области на 5,5 миллионов рублей

Мошенники обманули жителей Тверской области на 5,5 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Торжка и Кашина обратились местные жители и рассказали, что стали жертвами мошенников.

На сотовые телефоны мужчин днем звонили неизвестные и под видом сотрудников банков сообщали, что на их имя пытаются оформить кредиты.

Потерпевшие поверили, оформили кредитные обязательства и перевели мошенникам в общей сложности 5,5 миллионов рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.