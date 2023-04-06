На гендиректора фирмы завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам

Гендиректор задолжал работникам заработную плату Фото: Мария ЛЕНЦ

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации, подозреваемого в невыплате заработной платы сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с ноября и августа 2022 года по настоящее время гендиректор, имея финансовую возможность, не выплатил заработную плату и выплаты, положенные при увольнении одному из работников в сумме свыше 34 000 рублей, другому работнику - 16 000 рублей.

Следователь СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.