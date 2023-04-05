В Тверской области 5 апреля коронавирусом заразились 183 человека

С приходом весны число заболевших ковидом пошло на спад. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 5 апреля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 183 человека. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 191 695 человек. 186 829 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 523 287, в том числе за последние сутки – 1749.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.