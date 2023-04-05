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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:08

В Тверской области 4700 человек болеют ОРВИ

Эпидпорог не превышен
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области выявлено 4700 случаев ОРВИ

В Тверской области выявлено 4700 случаев ОРВИ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На 13 календарной неделе 2023 года выявлено 4700 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1)), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др., - сообщили специалисты ведомства.