В Тверской области 4700 человек болеют ОРВИ

В Тверской области выявлено 4700 случаев ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На 13 календарной неделе 2023 года выявлено 4700 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1)), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др., - сообщили специалисты ведомства.