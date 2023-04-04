С начала года около 300 семей в Тверской области улучшили жилищные условия за счёт маткапитала без кредита

Использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий без кредита можно после того, как ребёнку исполнится три года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С момента старта программы материнского капитала Отделение Соцфонда РФ по Тверской области одобрило более 32 тыс. заявлений на покупку и строительство жилья без использования кредитных средств, сообщает ведомство.

Более 25 тысяч семей купили готовое жильё на общую сумму 9766 млн. рублей. На строительство или реконструкцию своих домов потратили средства 5,8 тыс. родителей. Им было выделено 1354 млн. рублей. Еще около 1 тыс. семей приобрели жильё за счет участия в долевом строительстве и кооперативах.

С начала текущего года около 300 семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала без кредитов. Общий объём одобренных заявок превысил 137 млн. рублей.

Напомним, что использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий без кредита можно после того, как ребёнку исполнится три года. Заявление подаётся в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда.