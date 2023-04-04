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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:03

В Тверской области дети участников СВО смогут летом отдохнуть в оздоровительных лагерях

Детский летний отдых обсуждался 4 апреля на заседании регионального правительства
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Летом в Тверской области для ребят откроется более 750 лагерей различного типа.

Летом в Тверской области для ребят откроется более 750 лагерей различного типа.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Летом 2023 года в Тверской области летней оздоровительной кампанией планируется охватить более 67 тысяч детей. По данным правительства региона, для ребят откроется более 750 лагерей различного типа.

Сообщается, что возможность отдыха в лагерях будет предоставлена всем детям военнослужащих-участников спецоперации.

«Для детей участников СВО мы предоставим путёвки в любые лагеря Тверской области. Кроме того, мы выделим дополнительные средства на путевки для детей из многодетных семей, семей с невысоким уровнем доходов, а также ребят, которые находятся на попечении у государства. В частности, они могут отдыхать в летних лагерях труда и отдыха, которые получают все большую популярность. Они являются аналогом летнего трудоустройства подростков», – сообщил 4 апреля губернатор Игорь Руденя.

В этом году в Тверской области будет работать:

22 загородных оздоровительных лагеря.

506 лагерей дневного пребывания;

217 лагерей труда и отдыха, в том числе на базе основных и средних школ;

24 палаточных лагеря.