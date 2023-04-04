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НовостиОбщество4 апреля 2023 12:20

В Тверской области 4 апреля коронавирусом заразились 189 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вакцинация продолжается.

Вакцинация продолжается.

По данным на 4 апреля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 189 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 191 512 человек. 186 539 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 521 538, в том числе за последние сутки – 710.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.