Тверская епархия продолжает сбор гуманитарной помощи для мобилизованных

Полтонны гуманитарной помощи отправлены от Тверской епархии мобилизованным Фото: Тверская епархия

В храмах Тверской епархии продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных, участвующих в СВО.

В конце марта 567 килограммов собранной помощи отправлены военнослужащим через Тверское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". В посылку вошли: продукты, термобелье, носки, нательное белье, средства гигиены, медицинские жгуты, портативная газовая плита и баллончики для неё, шуруповерт и саморезы, 10 дренажных насосов, 90 окопных свечей, 4 маскировочные сети и письма от детей воскресных школ.

Тверская епархия благодарит всех, кто принял участие в сборе помощи и сообщает, что в настоящее время необходимы средства гигиены, бытовая химия, гель для стирки, продукты длительного срока хранения.