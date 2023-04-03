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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 18:14

В Тверской области спасатели вывели мужчину из задымленной квартиры

Пожар произошел в Кимрском округе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Спасатели вывели мужчину из задымленной квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели вывели мужчину из задымленной квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в многоквартирном доме в пгт Белый Городок Кимрского округа поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 3 апреля.

На место выехали отделения пожарно-спасательной части №11. По прибытии выяснилось, что задымление произошло в ванной одной из квартир пятиэтажного дома. В комнате был обнаружен мужчина.

- Звеном газодымозащитной службы мужчина был спасен и выведен на свежий воздух. Помощь врачей ему не потребовалась. В 12:57 объявлена локализация пожара. Полная ликвидация - в 13:20, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.