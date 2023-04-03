В Твери стартует благотворительный проект для жён мобилизованных «Мы женщины»

Афиша проекта.

6 апреля с 15 до 18 часов в Твери в ДК «Пролетарка» (пр-т Калинина, 20) пройдет мероприятие в рамках благотворительного проекта «Мы женщины».

- Наш проект для жён мобилизованных, для тех, кто ждёт своих близких, пока они защищают интересы государства и нашу свободу. Приглашаем вас уделить время себе и своей красоте, пообщаться с приятными людьми и отдохнуть с пользой для себя и ваших детей, - рассказывают организаторы.

Для детей в этот вечер пройдут два творческих мастер-класса с профессиональными педагогами и участницами конкурса красоты «Мисс Тверь 2023», показ мультфильма «Летучий Корабль» и чаепитие со сладостями.

Для женщин в это время будет организован мастер класс по макияжу, а стилисты по волосам сделают вам красивые укладки.

Затем всех участниц ждёт профессиональная фотосессия, по итогам которой каждая из дам получит по пять отретушированных фото.

Участницы получат подарки от партнёров благотворительного проекта.

Запись обязательна по телефону: +7-930-195-19-03 с 11 до 21 часов.

Количество мест ограничено.