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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 6:23

За выходные на дорогах Тверской области произошло семь аварий

Пострадали 11 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП пострадал пешеход Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадал пешеход Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области с 31 марта по 2 апреля произошло семь ДТП, в которых 11 человек пострадали, в том числе 6 детей. Итоги аварийности за выходные подвела Госавтоинспекция.

Авария с пешеходом произошла ночью 2 апреля в районе дома №73 по Октябрьскому проспекту в Твери.

Водитель на автомобиле "Шкода Рапид" при повороте направо, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по линии тротуара. В результате ДТП пешеход получил травмы.