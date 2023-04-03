За выходные на дорогах Тверской области произошло семь аварий

В ДТП пострадал пешеход Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области с 31 марта по 2 апреля произошло семь ДТП, в которых 11 человек пострадали, в том числе 6 детей. Итоги аварийности за выходные подвела Госавтоинспекция.

Авария с пешеходом произошла ночью 2 апреля в районе дома №73 по Октябрьскому проспекту в Твери.

Водитель на автомобиле "Шкода Рапид" при повороте направо, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по линии тротуара. В результате ДТП пешеход получил травмы.