В Твери женщина потратила все деньги с банковской карты школьника

Даже если карту вы нашли на улицы, это не значит, что можете её воспользоваться. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

41-летний мужчина выдал несовершеннолетнему сыну банковскую карту, чтобы он мог самостоятельно совершать мелкие покупки для личных целей.

Но школьник потерял карту. А спустя время пришло уведомление о списании полутора тысяч рублей с утраченной карты в разных сетевых магазинах.

Мужчина обратился в полицию.

Полицейские установили, что картой воспользовалась 55-летняя жительница Твери.

Уже в полиции дамочка созналась в содеянном и пояснила, что после того как потратила деньги, карту выбросила.

Теперь её привлекут по статье «Кража».