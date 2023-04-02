В Твери женщина потратила все деньги с банковской карты школьника

Даже если карту вы нашли на улицы, это не значит, что можете её воспользоваться.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
41-летний мужчина выдал несовершеннолетнему сыну банковскую карту, чтобы он мог самостоятельно совершать мелкие покупки для личных целей.
Но школьник потерял карту. А спустя время пришло уведомление о списании полутора тысяч рублей с утраченной карты в разных сетевых магазинах.
Мужчина обратился в полицию.
Полицейские установили, что картой воспользовалась 55-летняя жительница Твери.
Уже в полиции дамочка созналась в содеянном и пояснила, что после того как потратила деньги, карту выбросила.
Теперь её привлекут по статье «Кража».