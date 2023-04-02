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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 7:58

В Твери женщина потратила все деньги с банковской карты школьника

Теперь тверичанку привлекут за кражу
Олег ХАДАЕВ
Даже если карту вы нашли на улицы, это не значит, что можете её воспользоваться.

Даже если карту вы нашли на улицы, это не значит, что можете её воспользоваться.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

41-летний мужчина выдал несовершеннолетнему сыну банковскую карту, чтобы он мог самостоятельно совершать мелкие покупки для личных целей.

Но школьник потерял карту. А спустя время пришло уведомление о списании полутора тысяч рублей с утраченной карты в разных сетевых магазинах.

Мужчина обратился в полицию.

Полицейские установили, что картой воспользовалась 55-летняя жительница Твери.

Уже в полиции дамочка созналась в содеянном и пояснила, что после того как потратила деньги, карту выбросила.

Теперь её привлекут по статье «Кража».