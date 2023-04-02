В Тверской области горел мусор, трава и дома

В Тверской области начинает гореть сухая трава. Фото: КГАУ "Лесопожарный центр"

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало сводку происшествий за сутки по данным на 6:00 московского времени.

В регионе с 1 на 2 апреля произошло 11 пожаров.

Горело в Твери на улице Фадеева и проспекте Чайковского, в Калининском районе в деревне Березено, в деревне Мушино Удомельского городского округа, и в Нелидово.

А ещё пять раз пожарные выезжали на горящий мусор. И один раз загорелась сухая растительность. Её тоже пришлось тушить.