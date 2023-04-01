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НовостиОбщество1 апреля 2023 14:32

В Тверской области установили деревянный столб для аистов

Прекрасных птиц привечают в Бежецком округе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Аистам есть где свить гнездо. Фото: VK/МУ "Захаровский"ДК филиал МУ "Фралевский ЦДк"

Аистам есть где свить гнездо. Фото: VK/МУ "Захаровский"ДК филиал МУ "Фралевский ЦДк"

1 апреля - в Международный день птиц - в деревне Захарово Бежецкого округа установили столб для гнезда аистов. И это не шутка.

Как пояснили в паблике местного ДК, аисты уже много лет вили гнездо на старом дереве, но со временем оно прогнило и было съедено жучками. Поэтому дерево пришлось спилить. Однако для птиц установили новый деревянный столб для гнезда

Для аистов поставили новый деревянный столб. Фото: VK/МУ "Захаровский"ДК филиал МУ "Фралевский ЦДк"

Для аистов поставили новый деревянный столб. Фото: VK/МУ "Захаровский"ДК филиал МУ "Фралевский ЦДк"