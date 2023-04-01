В Твери будут судить мужчину за торговлю сильнодействующими веществами

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери будут судить 32-летнего гражданина по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.

- В ходе следствия установлено, что фигурант в поисках дополнительного заработка в одном из мессенджеров познакомился с неизвестным, с которым договорился о сбыте сильнодействующих веществ, запрещённых к свободному обороту на территории Российской Федерации, - сообщила подробности областное УМВД. - Тверичанин получал посылки с запрещёнными веществами и до момента их отправки покупателям хранил в своём автомобиле, а также по месту жительства. После предоставления напарнику отчётов в виде фотографий чеков и трек-номеров, на банковский счёт молодого человека поступало вознаграждение.

Его действия пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области.

Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля изъяты пять почтовых отправлений с анаболическими стероидами. Данные «посылки» были незаконно сбыты фигурантом.

В настоящее время уголовное дело по обвинению тверичанина в совершении преступления по части 3 статьи 234 УК РФ.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.