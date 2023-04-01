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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 14:12

В Твери будут судить мужчину за торговлю сильнодействующими веществами

Ему грозит до восьми лет лишения свободы
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери будут судить 32-летнего гражданина по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.

- В ходе следствия установлено, что фигурант в поисках дополнительного заработка в одном из мессенджеров познакомился с неизвестным, с которым договорился о сбыте сильнодействующих веществ, запрещённых к свободному обороту на территории Российской Федерации, - сообщила подробности областное УМВД. - Тверичанин получал посылки с запрещёнными веществами и до момента их отправки покупателям хранил в своём автомобиле, а также по месту жительства. После предоставления напарнику отчётов в виде фотографий чеков и трек-номеров, на банковский счёт молодого человека поступало вознаграждение.

Его действия пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области.

Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля изъяты пять почтовых отправлений с анаболическими стероидами. Данные «посылки» были незаконно сбыты фигурантом.

В настоящее время уголовное дело по обвинению тверичанина в совершении преступления по части 3 статьи 234 УК РФ.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.