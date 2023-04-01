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НовостиОбщество1 апреля 2023 11:57

В Твери открылась выставка редких монет

Ее можно увидеть до 30 июня
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В музее тверского быта открылась нумизматическая выставка. Фото: Музей тверского быта

В музее тверского быта открылась нумизматическая выставка. Фото: Музей тверского быта

1 апреля в выставочном зале Музея тверского быта открылась выставка «Нумизматические редкости Тверского музея» (16+).

Среди экспонатов – крайне редкие и даже известные в единственном экземпляре предметы нумизматики, памятники с редкой судьбой и удивительной историей поступления в музей; вещи, принадлежавшие нашим знаменитым землякам, и уникальные кладовые комплексы; нумизматические памятники – свидетели разного рода преступной деятельности и интересные примеры вторичного использования монет.

Выставка будет работать до 30 июня 2023 года.