В Тверской области пенсионерка набрала кредитов и перечислила деньги липовому сотруднику Следственного комитета

Еще одна женщина стала жертвой телефонного обмана. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Твери 66-летняя жительница Калязина стала жертвой телефонных мошенников. По словам женщины, она вступила в телефонный разговор с неким человеком, который представился сотрудником Следственного комитета. Закончилось все потерей крупной суммы средств.

- Злоумышленник сообщил о мошеннических действиях со счётом заявительницы. Якобы для предотвращения несанкционированного оформления кредита незнакомец убедил женщину самостоятельно оформить заём в банке. Следуя инструкции афериста, пенсионерка дистанционно оформила кредиты в нескольких банках, а также сняла со счёта личные накопления в сумме 87 тысяч рублей. После этого она перевела все денежные средства в сумме более 1 миллиона 170 тысяч рублей на 14 абонентских номеров. Как только суммы списались со счета заявительницы, мошенник прекратил связь, - сообщила подробности пресс-служба УМВД России по Тверской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.