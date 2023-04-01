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НовостиЗдоровье1 апреля 2023 8:22

В Тверской области за сутки к 1 апреля коронавирусом заразился 191 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 заразившихся
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Выявлено еще свыше 190 заразившихся.

Выявлено еще свыше 190 заразившихся.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на 1 апреля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заразился ещё 191 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 190 946 случаев заболевания COVID-19. 185 415 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 520 485, в том числе за последние сутки - 971.

2774 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.