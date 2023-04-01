В деревне Тверской области в горевшем доме обнаружены тела погибших людей

Пожар произошел в этом доме. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В квартире двухэтажного дома в деревне Лаптиха в Бежецком районе в ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины.

Как сообщила пресс-служба Следственное управление СК РФ по Тверской области, по данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Для выяснения причины пожара в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза, для установления причин смерти - судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.