Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 апреля 2023 5:38

В деревне Тверской области в горевшем доме обнаружены тела погибших людей

Погибли женщина и мужчина
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Пожар произошел в этом доме. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Пожар произошел в этом доме. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В квартире двухэтажного дома в деревне Лаптиха в Бежецком районе в ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины.

Как сообщила пресс-служба Следственное управление СК РФ по Тверской области, по данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Для выяснения причины пожара в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза, для установления причин смерти - судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.