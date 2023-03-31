Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 марта 2023 14:09

В Пеновском округе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Анатолием Цаплановым

Траурная церемония прошла 31 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Пеновском округе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Анатолием Цаплановым

В Пеновском округе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Анатолием Цаплановым

Фото: Евгений КУЦ

31 марта в деревне Мошары Пеновского округа простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Анатолием Цалпановым.

Траурная церемония состоялась в местном Доме культуре в 12:00.

- Воинский подвиг Анатолия Петровича Цалпанова навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей, всех патриотов России, - сообщила газета Пеновского муниципального округа "Звезда".

Героя похоронили с воинскими почестями.