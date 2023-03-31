В Вышнем Волочке открыли доски памяти погибших в СВО военнослужащих Вячеслава Ананьева и Антона Белова

В Вышнем Волочке открыли доски памяти погибших в СВО военнослужащих Фото: газета "Вышневолоцкая правда"

На здании школы №6 в Вышнем Волочке 30 марта открыли две доски памяти военнослужащих, выпускникам школы, Вячеслава Ананьева и Антона Белова, погибших в ходе СВО.

Вячеслав Ананьев родился 14 апреля 1977 года. Отучился на электросварщика в ПУ № 21, после срочной службы в армии устроился на МДОК. В августе 2022 года начал участие в СВО, погиб 22 декабря 2022 года. Награжден орденом Мужества.

Антон Белов родился в 1988 году. Получил профессию автомеханика в ПУ-23, отслужил в армии, поступил в Вышневолоцкий механико-технологический техникум по специальности юрист. Работал во вневедомственной охране, на МДОКе, комбинате "Парижская Коммуна". Погиб 7 февраля 2023 года под Артемовском. Награжден медалью "За отвагу".

- На митинге присутствовали родственники погибших, представители администрации, юнармейцы, педагоги и учащиеся школы, - сообщает газета "Вышневолоцкая правда".