В Белом продолжается подъем воды в реке Обша

В реке Обша продолжается подъем воды Фото: Альберт БОЙКОВ

ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что в период с 31 марта по 5 апреля на реке Обша в Белом уровень воды будет превышать отметку ОЯ "Высокое половодье" (800 см, 181.92 м БС) с возможностью завершения.

В районе продолжается затопление поймы и пониженных участков рельефа, а также приусадебных участков и хозяйственных построек.

По состоянию на 8:00 утра 31 марта уровень воды составляет 808 см (182.00 м БС), уровень воды за сутки повысился на 6 см.

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности.