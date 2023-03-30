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НовостиПроисшествия30 марта 2023 14:51

В Тверской области "Рено Дастер" вылетел в кювет, два человека пострадали

Водитель машины не справился с управлением
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Пострадали водитель и пассажирка машины. Фото: УГИБДД по Тверской области

Пострадали водитель и пассажирка машины. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Жарковском районе на 51-м километре автодороги Западная Двина-Жарковский в кювет съехал автомобиль "Рено Дастер". По информации УГИБДД по Тверской области, водитель (мужчина 1963 года рождения) не справился с управлением.

Пострадали водитель и пассажирка машины. С подозрением на перелом ноги водителя доставили в Нелидовскую ЦРБ, пассажирка (1978 года рождения) получила ушиб грудной клетки, от госпитализации отказалась.

В Госавтоинспекции сообщают, что водитель признаков алкогольного опьянения не имел.