В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Матвеем Коротковым

Матвея Короткова похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Кимрского муниципального округа

30 марта в Кимрском муниципальном округе состоялись похороны погибшего в ходе СВО военнослужащего Матвея Короткова.

На траурной церемонии присутствовали пpедставители пpавительства Твеpской области, военного комиссаpиата и администрации Кимpского муниципального округа, воинской части, pасположенной на теppитоpии округа, pодные и близкие погибшего.

- Ваш брат сражался с неонацизмом и терроризмом в ходе специальной военной операции на Донбассе, защищал независимость Отечества, жизни мирных граждан. Разделяем с Вами горечь невосполнимой утраты, - выразил соболезнования сестре погибшего губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает администрация Кимрского муниципального округа, Матвей Коротков родился 20 сентября 1986 года, воевал в составе ЧВК "Вагнер". Погиб под Артемовском (Бахмутом) 8 марта 2023 года.

Героя похоронили с воинскими почестями на Яковлевском кладбище.