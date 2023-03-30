В Твери иномарка провалилась в яму на парковке у областной больницы

Машина провалилась в яму на парковке у ОКБ Фото:vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Сергей Эл

Утром, 30 марта, на парковке у областной клинической больницы в Твери иномарка провалилась в яму.

- Кому-то не повезло. Земля, рыхлая после зимы, провалилась под весом автомобиля. Будьте осторожны, - сообщают водители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Подписчики также отмечают, что примерно в этом месте осенью проводились коммунальные работы, были разрытия, а весной неплотный грунт начал проваливаться.

Будьте внимательны, выбирая место для парковки.