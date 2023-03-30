В Твери затопленный парк "Тьмака" сняли с квадрокоптера

Затопленный парк "Тьмака" в Твери Фото: vk.com/gorsad_tver

В Твери продолжается прохождение весеннего половодья. Из берегов вышла река Тьмака, на берегу которой в центре города расположен одноименный ландшафтный парк.

- Каждую весну во время половодья мы теряем один из наших парков , но зато на время обретаем целое озеро, - написала "Дирекция парков" в группе Горсада. Администраторы сняли парк с квадрокоптера и показали, как он выглядит с высоты птичьего полёта. Вид сверху завораживает. Видно, что уровень воды достаточно высокий. Скамеек не видно, ушли под воду сцена и веревочный парк.

Так что в ближайшее время прогуляться вдоль берега не получится.