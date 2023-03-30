В Тверской области пройдет Единый день бесплатной юридической помощи

В Твери гражданам проведут бесплатные юридические консультации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области примет участие в Едином дне бесплатной юридической помощи. Мероприятие состоится 31 марта.

В мероприятии примут участие представители Тверского регионального отделения «Ассоциация юристов России», профессорско-преподавательского состава юридического факультета Тверского государственного университета, прокуратуры Тверской области, Адвокатской палаты Тверской области, Нотариальной палаты Тверской области и Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.

Консультации пройдут с 14:00 до 16:00, в приемной президента Российской Федерации в Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Советская 46.