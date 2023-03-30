С 1 апреля в Твери и Калининском районе скорректированы маршруты автобусов "Транспорта Верхневолжья"

Маршруты скорректированы по просьбе пассажиров Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

По просьбам пассажиров с 1 апреля «Транспорт Верхневолжья» скорректирует расписание и схему движения нескольких маршрутов в Твери и Калининском районах. Не нескольких маршрутах добавлены дополнительные рейсы для удобства жителей, сокращены интервалы следования автобусов.

№3 «Улица Артюхиной – ЖК «Волга-Лайф». Изменится расписание: будут добавлены по 3 рейса в каждом направлении. Рейсы от ЖК «Волга-Лайф»: 9:30, 10:35, 18:10. Рейсы от ул. Артюхиной: 10:00, 11:05, 18:40.

№12 «Борихино Поле – Теплоэлектроцентраль-3», №125 «Тверь – Редкино», №208 «СНТ «Светлый» – микрорайон «Южный». Частично изменится расписание.

№52 «Речной вокзал – Улица Конечная». Как и в прошлом году, маршрут начнёт работу на участке «Железнодорожный вокзал – Пролетарка – Борихино Поле – Никольское». Автобус будет совершать ежедневно по 6 рейсов в каждом направлении.

№116 «Кривцово – Тверской проспект». Изменится расписание: будут добавлены рейсы в утренние часы (с 7:00 до 8:00) и сокращён интервал движения в дневные часы.

№123 «Баламутово – Андрианово». По просьбам пассажиров будут добавлены 2 рейса в каждом направлении от площади Конституции до деревни Андрианово. Рейсы от площади Конституции: 12:45, 14:00. Рейсы от деревни Андрианово: 13:20, 14:35.

№126 «Тверь – Старое Мелково». По просьбам жителей поселка Радченко, деревни Старое Мелково и др. на маршруте будут добавлены по 2 рейса в каждом направлении. Рейсы из Твери с учетом двух новых: 5:15, 8:25 (до Новозавидовского), 10:45, 13:55, 16:45, 18:15. Рейсы от зверосовхоза с учетом двух новых: 6:30, 10:10 (от Новозавидовского), 12:05, 15:14, 18:05, 19:35.

№129 «Тверь – ПК Аквариус» В связи с активным развитием ПК «Аквариус» маршрут обеспечит прямую короткую связь от железнодорожного вокзала до предприятия. На первом этапе на маршрут №129 выйдет один автобус среднего класса, который будет совершать до 7 рейсов ежедневно. Также ПК «Аквариус» обслуживают ещё три маршрута – №222, №223, №228. Все маршруты будут выполнять до предприятия 25 рейсов ежедневно.

Обновленное расписание движения доступно пассажирам на сайте министерства транспорта Тверской области, на сайте "Транспорта Верхневолжья" и в мобильном приложении "Волга". Будьте внимательны перед поездкой.