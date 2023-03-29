Из музея Василёво под Торжком уплыла деревянная избушка

Образец деревянного зодчества унесло течением Фото: https://vk.com/tvmatrix69

Из музея под открытым небом Василёво под Торжком уплыл музейный экспонат. Избушку - образец деревянного зодчества унесло течением Тверцы. Видео было опубликовано в группе местного телеканала "MATRIX" 29 марта. Строение дрейфует в городе вдоль берега реки. Из воды видна только крыша. Как отмечают местные жители, вода в реке поднялась в связи с погодными условиями. Это происходит каждый год, но экспонаты раньше не уплывали. В ближайшее время избушку должны "отловить" и вернуть на прежнее место.