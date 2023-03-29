Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 19:11

Из музея Василёво под Торжком уплыла деревянная избушка

Образец деревянного зодчества унесло течением Тверцы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Образец деревянного зодчества унесло течением Фото: https://vk.com/tvmatrix69

Образец деревянного зодчества унесло течением Фото: https://vk.com/tvmatrix69

Из музея под открытым небом Василёво под Торжком уплыл музейный экспонат. Избушку - образец деревянного зодчества унесло течением Тверцы. Видео было опубликовано в группе местного телеканала "MATRIX" 29 марта. Строение дрейфует в городе вдоль берега реки. Из воды видна только крыша. Как отмечают местные жители, вода в реке поднялась в связи с погодными условиями. Это происходит каждый год, но экспонаты раньше не уплывали. В ближайшее время избушку должны "отловить" и вернуть на прежнее место.