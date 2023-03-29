По дорогам в районах Тверской области ограничено движение большегрузов

На дорогах Тверской области ограничили движение большегрузов
Фото: Максим КИСЕЛЕВ
В конце марта - апреле из-за весенней распутицы на дорогах Тверской области вводятся ограничения движения для большегрузов. Полный список перекрытых участков опубликовала Дирекция территориального дорожного фонда.
С 29 марта по 17 апреля движение грузового транспорта ограничено на дорогах второго класса Бежецкого района.
По дороге «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» – Морозово – Новокотово введено временное ограничение движения транспорта по фактической массе свыше 10 тонн.
По дорогам «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» – Присеки, Ломы – Васюково, Плотники – Хозницы движение грузового транспорта запрещено.
С 29 марта по 27 апреля 2023 года вводится ограничение движения грузового транспорта по фактической массе свыше 10 тонн на следующих автодорогах.
Дороги местного значения:
с. Заклинье – д. Григорово – д. Кр. Горка – Дубровка, км 0+000 – км 8+154;
д. Паршутино – д. Проказово, км 0+000 – км 2+100;
д. Паршутино – д. Александрово, км 0+000 – 2+560;
д. Крутец – д. Богатырево – с. Ивановское, км 0+000 – км 5+535;
подъезд к д. Дьяково с/п Ведное, км 0+000 – км 0+615;
д. Березовец – д.Павлово, км 0+000 – км 4+255;
д.Павлово – д. Скрябино, км 0+000 – 2+050.
Дороги второго класса:
Ильино – Буйлово – Киверичи, км 0+000 – км 38+500;
Пенье – Андреевское, км 0+000 – км 3+000;
Кушалино – Волково – Толокново, км 0+000 – км 18+000;
Погорельцы – Медведиха, км 0+000 – км 8+000;
Киверичи – Городня – Ивановское – Быково, км 0+000 – км 24+500;
Киверичи – Некрасово, км 0+000 – км 11+000;
Алешино – Диево, км 0+000 – км 8+500.
Дороги третьего класса:
Алексеевское – Иваньково – Лядины, км 0+000 –км 9+900;
Лядины – Диево – Топориха, км 0+000 – км 13+300;
Киверичи – Бахарево, км 0+000 – км 4+600;
Рождество – Русино – Толстиково – Дуловское, км 0+000 – км 3+900;
Буйлово – Прудиха, км 0+000 – км 4+200.
С 3 по 23 апреля ограничено движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой выше 10 тонн по дорогам второго класса и выше 8 тонн по дорогам третьего класса.
Дороги второго класса:
Фирово – Дупле
Фирово – Рождество – Софиевка
Ходуново – Заморино
Рождество – Комсомольский
Рождество – Труд
Покровское – Починок
Дороги третьего класса:
Куженкино – Градобить
Ходуново – Плосково
Ходуново – Гребенево
Дупле – Хриплы
Гачки – Дмитровка
Королево – Руднево
Фролево – Дмитровка – Савелово
Фирово – Ракитня
Поддубье – Узмень
Рождество – Баталинский детский санаторий
Подъезд к д. Горшково
Мартюшино – Горка – Кузнецово
Мартюшино – Село – Новинок
Комсомольский – Градобить
Дубровка – Погорелое – Трестино
Подъезд к карьеру д.Покровское
Старое – Ошаково
Починок – Коноково
«Большое Эскино – Трестино – Жданово» – Стан – Березка.
С 12 апреля по 7 мая вводится ограничение движения грузового транспорта с разрешенной максимальной массой 5 тонн и выше по дорогам третьего класса.
Березки – Вязьмицы
Сидоро – Иловицы
Борзыни – Большое Васильково
Ново – Володово
Ново – Глазачёво
Ульяново – Кашуево
Кунино – Яколицы
Кунино – Колбасино
Кунино – Шевково
Заовражье – Каравайцево
Завовражье – Рылево
Васильково – Киселево
Свеклино – Андреяново
Осташково – Федорково
Мытницы – Хорлово – Богданово
Большое Кузнечково – Пречисто Каменка
Вороново – Боброво – Бородино – «Торжок – Осташков»
Могилевка – Василево
Заовражье – Лукино
«Торжок – Осташков» – Сухой Ручей – Данково – Сурушино
Сокольники – граница Старицкий район
«Торжок – Осташков» – Хвошня – Страхины – «Кувшиново – Кунино»
Большой Борок – Медведково – Слапихино.
Соответствующие дорожные знаки установлены на всех участках.