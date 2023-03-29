По дорогам в районах Тверской области ограничено движение большегрузов

На дорогах Тверской области ограничили движение большегрузов Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В конце марта - апреле из-за весенней распутицы на дорогах Тверской области вводятся ограничения движения для большегрузов. Полный список перекрытых участков опубликовала Дирекция территориального дорожного фонда.

С 29 марта по 17 апреля движение грузового транспорта ограничено на дорогах второго класса Бежецкого района.

По дороге «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» – Морозово – Новокотово введено временное ограничение движения транспорта по фактической массе свыше 10 тонн.

По дорогам «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» – Присеки, Ломы – Васюково, Плотники – Хозницы движение грузового транспорта запрещено.

С 29 марта по 27 апреля 2023 года вводится ограничение движения грузового транспорта по фактической массе свыше 10 тонн на следующих автодорогах.

Дороги местного значения:

с. Заклинье – д. Григорово – д. Кр. Горка – Дубровка, км 0+000 – км 8+154;

д. Паршутино – д. Проказово, км 0+000 – км 2+100;

д. Паршутино – д. Александрово, км 0+000 – 2+560;

д. Крутец – д. Богатырево – с. Ивановское, км 0+000 – км 5+535;

подъезд к д. Дьяково с/п Ведное, км 0+000 – км 0+615;

д. Березовец – д.Павлово, км 0+000 – км 4+255;

д.Павлово – д. Скрябино, км 0+000 – 2+050.

Дороги второго класса:

Ильино – Буйлово – Киверичи, км 0+000 – км 38+500;

Пенье – Андреевское, км 0+000 – км 3+000;

Кушалино – Волково – Толокново, км 0+000 – км 18+000;

Погорельцы – Медведиха, км 0+000 – км 8+000;

Киверичи – Городня – Ивановское – Быково, км 0+000 – км 24+500;

Киверичи – Некрасово, км 0+000 – км 11+000;

Алешино – Диево, км 0+000 – км 8+500.

Дороги третьего класса:

Алексеевское – Иваньково – Лядины, км 0+000 –км 9+900;

Лядины – Диево – Топориха, км 0+000 – км 13+300;

Киверичи – Бахарево, км 0+000 – км 4+600;

Рождество – Русино – Толстиково – Дуловское, км 0+000 – км 3+900;

Буйлово – Прудиха, км 0+000 – км 4+200.

С 3 по 23 апреля ограничено движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой выше 10 тонн по дорогам второго класса и выше 8 тонн по дорогам третьего класса.

Дороги второго класса:

Фирово – Дупле

Фирово – Рождество – Софиевка

Ходуново – Заморино

Рождество – Комсомольский

Рождество – Труд

Покровское – Починок

Дороги третьего класса:

Куженкино – Градобить

Ходуново – Плосково

Ходуново – Гребенево

Дупле – Хриплы

Гачки – Дмитровка

Королево – Руднево

Фролево – Дмитровка – Савелово

Фирово – Ракитня

Поддубье – Узмень

Рождество – Баталинский детский санаторий

Подъезд к д. Горшково

Мартюшино – Горка – Кузнецово

Мартюшино – Село – Новинок

Комсомольский – Градобить

Дубровка – Погорелое – Трестино

Подъезд к карьеру д.Покровское

Старое – Ошаково

Починок – Коноково

«Большое Эскино – Трестино – Жданово» – Стан – Березка.

С 12 апреля по 7 мая вводится ограничение движения грузового транспорта с разрешенной максимальной массой 5 тонн и выше по дорогам третьего класса.

Березки – Вязьмицы

Сидоро – Иловицы

Борзыни – Большое Васильково

Ново – Володово

Ново – Глазачёво

Ульяново – Кашуево

Кунино – Яколицы

Кунино – Колбасино

Кунино – Шевково

Заовражье – Каравайцево

Завовражье – Рылево

Васильково – Киселево

Свеклино – Андреяново

Осташково – Федорково

Мытницы – Хорлово – Богданово

Большое Кузнечково – Пречисто Каменка

Вороново – Боброво – Бородино – «Торжок – Осташков»

Могилевка – Василево

Заовражье – Лукино

«Торжок – Осташков» – Сухой Ручей – Данково – Сурушино

Сокольники – граница Старицкий район

«Торжок – Осташков» – Хвошня – Страхины – «Кувшиново – Кунино»

Большой Борок – Медведково – Слапихино.

Соответствующие дорожные знаки установлены на всех участках.