Авиаразведка следит за ситуацией с половодьем в Тверской области

В Тверской области за ситуацией с половодьем следит авиаразведка МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области за ситуацией с половодьем следит авиаразведка МЧС.

Мониторинг проводится с вертолета Ка-32 и позволяет с высоты оценить прохождение весеннего половодья и пожароопасную обстановку, спрогнозировать развитие ситуации, а также сократить время реагирования.

29 марта маршрут следования охватил территории бассейна реки Волги, реки Шоши, территории Конаковского и Калининского районов, где произошло частичное подтопление территорий и приусадебных участков.

- Силы и средства Главного управления МЧС России по Тверской области находятся в постоянной готовности к действиям по предназначению, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

В ведомстве продолжает работу круглосуточный оперштаб.