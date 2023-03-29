В Тверской области проходит Олимпиада по избирательному праву среди студенческой молодежи

В Тверской области проходит Олимпиада по избирательному праву Графика: избирком Тверской области

В Тверской области 28 марта стартовала Олимпиада по избирательному праву среди студенческой молодежи. В ней участвуют студенты средних профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений. Регистрацию прошли 389 человек.

Олимпиада проводится в два тура: с 28 по 31 марта - в дистанционной форме и не позднее 7 апреля 2023 года - в очной форме среди финалистов.

До 31 марта 2023 года на странице олимпиады организовано интернет-тестирование. Первый тур Олимпиады предполагает тестирование по 40 тематическим вопросам. Участники, набравшие максимальное количество баллов - от 35 до 40 - переходят во второй тур. Победители получат денежные премии и дипломы.

Награждение состоится на открытии Форума молодых и будущих избирателей Верхневолжья #МыВместе 20 апреля.