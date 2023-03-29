В Западной Двине и Кимрском округе Тверской области подтопило приусадебные участки

В Тверской области продолжается половодье Фото: Альберт БОЙКОВ

Сообщение о подтоплении приусадебных участков в Западной Двине поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 29 марта.

На место убыли ОГ ГУ МЧС России по Тверской области, ОГ Западнодвинского ПСГ.

Также известно о подтоплении территорий в СНТ "Истоки" Титовского сельского поселения Кимрского округа.

На месте работает ПСЧ №11.

Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам в период прохождения половодья соблюдать меры личной безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 01 (с сотовых телефонов – 101, 112). "Телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.