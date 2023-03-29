Ржевский мемориал в третий раз станет площадкой "Диктанта Победы"

Ржевский филиал Музея Победы станет площадкой «Диктанта Победы» в третий раз Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

27 апреля у Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы, пройдет акция «Диктант Победы». Участникам нужно будет ответить на вопросы по истории Второй мировой войны.

- Ржевский филиал Музея Победы станет площадкой «Диктанта Победы» уже в третий раз, и мы с радостью ждем жителей и гостей Тверской области, желающих проверить свои знания по истории, - рассказала заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Возраст участников не ограничен. Абитуриентам, которые правильно ответят на все вопросы, «Диктант Победы» даст дополнительные преференции при поступлении в вузы. Федеральные победители получат памятные дипломы и ценные призы и будут приглашены на Парад Победы 9 мая на Красной площади.

Центральной площадкой акции станет Музей Победы на Поклонной горе. Присоединиться к диктанту можно онлайн на сайте акции.