Экологический нетворкинг состоится в Твери

Нетворкинг состоится в читальном зале ПТО. Фото: Степан КАМЕНЕВ

1 апреля в 14:00 в Тверской областной библиотеке имени Горького состоится экологический нетворкинг. Нетворкинг - это деятельность по созданию и развитию сети полезных знакомств.

Организаторы встречи приглашают на неё всех активных и креативных людей, которым нравится беречь мир в чистоте и красоте, сознательно относиться к потреблению, сортировать отходы и учиться новым полезным экопривычкам.

Это будет уже третья встреча экоактивистов, но присоединиться могут и те, кто не был на предыдущих.

- Во время третьей встречи экоативистов нашего города и области обсудим текущие идеи, планы и предложения по развитию общей экокультуры, а также вопросы организации Экофестиваля, - сообщает Горьковка.

Нетворкинг состоится в читальном зале ПТО. 12+