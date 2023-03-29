В Тверской области мошенник обманул жительницу деревни на 2,5 миллиона рублей

Мошенник обманул потерпевшую на 2,5 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть полиции обратилась жительница деревни в Калининском районе. Женщина сообщила, что увидела рекламу о заработке на финансовой бирже и оставила контактный телефон. С ней связался неизвестный и представился сотрудником биржевой платформы.

По инструкции звонившего в течение двух недель женщина делала финансовые вложения, потратив на фантомной бирже 2,5 млн рублей.

Вывести деньги обратно на счет потерпевшая не смогла и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.