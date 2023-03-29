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НовостиПроисшествия29 марта 2023 12:59

В Тверской области мошенник обманул жительницу деревни на 2,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенник обманул потерпевшую на 2,5 млн рублей

Мошенник обманул потерпевшую на 2,5 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть полиции обратилась жительница деревни в Калининском районе. Женщина сообщила, что увидела рекламу о заработке на финансовой бирже и оставила контактный телефон. С ней связался неизвестный и представился сотрудником биржевой платформы.

По инструкции звонившего в течение двух недель женщина делала финансовые вложения, потратив на фантомной бирже 2,5 млн рублей.

Вывести деньги обратно на счет потерпевшая не смогла и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.