В Тверской области мошенник обманул жительницу деревни на 2,5 миллиона рублей

Мошенник обманул потерпевшую на 2,5 млн рублей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В дежурную часть полиции обратилась жительница деревни в Калининском районе. Женщина сообщила, что увидела рекламу о заработке на финансовой бирже и оставила контактный телефон. С ней связался неизвестный и представился сотрудником биржевой платформы.
По инструкции звонившего в течение двух недель женщина делала финансовые вложения, потратив на фантомной бирже 2,5 млн рублей.
Вывести деньги обратно на счет потерпевшая не смогла и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.