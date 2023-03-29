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НовостиОбщество29 марта 2023 12:59

Годовой пассажирооборот в Тверской области составил 690,5 млн пассажиро-километров

На маршрутах региона работают 1058 автобусов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Автобусы перевезли в общей сложности 115,2 млн человек.

Автобусы перевезли в общей сложности 115,2 млн человек.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Информацию об автобусных перевозках в регионе опубликовал Тверьстат. По данным ведомства, в 2022 году на маршрутах регулярных перевозок в Тверской области было задействовано 1058 автобусов.

Все эти автобусы перевезли в общей сложности 115,2 млн человек, что на 12% больше, чем годом ранее. Пусть цифра вас не пугает: число пассажиров считается по числу посадок в автобусы, поэтому она так высока.

Пассажирооборот в регионе составил 690,5 млн пассажиро-километров (пассажирооборот - это показатель отражения объёма перевозок, который исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок).