Годовой пассажирооборот в Тверской области составил 690,5 млн пассажиро-километров

Автобусы перевезли в общей сложности 115,2 млн человек. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Информацию об автобусных перевозках в регионе опубликовал Тверьстат. По данным ведомства, в 2022 году на маршрутах регулярных перевозок в Тверской области было задействовано 1058 автобусов.

Все эти автобусы перевезли в общей сложности 115,2 млн человек, что на 12% больше, чем годом ранее. Пусть цифра вас не пугает: число пассажиров считается по числу посадок в автобусы, поэтому она так высока.

Пассажирооборот в регионе составил 690,5 млн пассажиро-километров (пассажирооборот - это показатель отражения объёма перевозок, который исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок).