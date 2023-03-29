В Твери открыли доску памяти военнослужащего Александра Иванова, погибшего в ходе СВО

Рядовой Александр Иванов награжден медалью "За отвагу" (посмертно) Фото: vk.com/otryad_sirius_yunarmy

28 марта 2023 года в здании тверской школы №38 открыли доску памяти военнослужащего, выпускника школы, Александра Иванова.

- Рядовой погиб в ходе СВО 30 января 2023 года, награжден медалью "За отвагу" (посмертно). Похоронен 16 февраля на Дмитрово-Черкасском кладбище, - сообщает ВПК "Сириус" в соцсети.

В рамках митинга юнармейцы военно-патриотического клуба "Сириус" им. А.П. Маресьева заступили в почетный караул, собравшиеся почтили память героя минутой молчания.