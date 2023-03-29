В Твери начинается ремонт дороги на улице Шишкова Фото: администрация Твери

В Твери в ночь с 29 на 30 марта начнутся работы по ремонту дороги на улице Шишкова. Исправлять состояние дорожного полотна будут с помощью горячего асфальтобетона.

Работы будут проводить по ночам при благоприятных погодных условиях. На участке установят временные светофоры и организуют реверсивное движение транспорта.

- Администрацией города также начаты конкурентные процедуры по отбору подрядчика для проведения работ по восстановлению повреждений асфальтового покрытия в течение всего ремонтного сезона 2023 года. Итоги электронного аукциона должны быть подведены 5 апреля, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.