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НовостиОбщество29 марта 2023 12:39

В Твери начинается ремонт дороги на улице Шишкова

На участке организуют реверсивное движение транспорта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери начинается ремонт дороги на улице Шишкова Фото: администрация Твери

В Твери начинается ремонт дороги на улице Шишкова Фото: администрация Твери

В Твери в ночь с 29 на 30 марта начнутся работы по ремонту дороги на улице Шишкова. Исправлять состояние дорожного полотна будут с помощью горячего асфальтобетона.

Работы будут проводить по ночам при благоприятных погодных условиях. На участке установят временные светофоры и организуют реверсивное движение транспорта.

- Администрацией города также начаты конкурентные процедуры по отбору подрядчика для проведения работ по восстановлению повреждений асфальтового покрытия в течение всего ремонтного сезона 2023 года. Итоги электронного аукциона должны быть подведены 5 апреля, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.