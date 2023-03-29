В Тверской области в этом году начнут производить алмазы

На заседании совета. Фото: ПТО

29 марта губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве заседание совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в регионе. Рассмотрены вопросы о новых резидентах промпарков, строительстве крупного гостиничного комплекса.

Губернатор отметил, что в повестку включены вопросы, которые напрямую касаются решения задачи, поставленной главой государства по развитию экономики и замещения отечественными компаниями ушедших с внутреннего рынка западных предприятий.

- В том числе, поддерживаем инновации, которые способствуют укреплению обороноспособности нашей страны, - обратился к собравшимся представителям бизнеса и чиновникам Игорь Руденя.

На заседании принято решение о признании первым резидентом инновационно-промышленного парка «Савёловский» в Кимрах АО «Алькор». Эта компания организует там производство по синтезу и обработке искусственных алмазов, которые необходимы в различных отраслях. Первую очередь комплекса запланировано запустить в этом году. Всего там будет создано свыше 300 рабочих мест.

- Благодаря тому, что компания стала резидентом парка «Савеловский», мы можем получить государственную поддержку, налоговые льготы, - отметил коммерческий директор АО «Алькор» Артем Васин. - В июне начнем производство.

Он добавил, что компания планирует построить в Кимрах бассейн и конгресс-центр.

Также на заседании одобрено решение о признании научно-производственного объединения «Гранит-Саламандра» резидентом промпарка «Боровлёво-3».

Объединение выпускает пожарное оборудование. В этом году в «Боровлёво-3» начнут создавать ее предприятие на 100 рабочих мест.

Также одобрено включение проекта по строительству пятизвездочного гостиничного комплекса в перечень приоритетных инвестпроектов региона.

Гостиницу на 126 мест с бассейном, пляжем и собственной фермой планируется построить возле деревни Тешилово в Конаковском районе.