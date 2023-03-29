За долги по алиментам условно осудили жителя Твери

Жителя Твери осудили за долги по алиментам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Твери осужден осужден за долги по алиментам по ч.1 ст. 157 УК РФ.

Мужчина ранее привлекался к административной ответственности и вновь на протяжении 6 месяцев не платил алименты на содержание 10-летней дочери. Задолженность составила более 75 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно.

Приговор не вступил в законную силу.