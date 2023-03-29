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НовостиОбщество29 марта 2023 10:53

За долги по алиментам условно осудили жителя Твери

Мужчина задолжал дочери 75 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителя Твери осудили за долги по алиментам

Жителя Твери осудили за долги по алиментам

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Твери осужден осужден за долги по алиментам по ч.1 ст. 157 УК РФ.

Мужчина ранее привлекался к административной ответственности и вновь на протяжении 6 месяцев не платил алименты на содержание 10-летней дочери. Задолженность составила более 75 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно.

Приговор не вступил в законную силу.