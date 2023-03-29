Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Ильей Лосевым

Прощание с погибшим Ильей Лосевым состоялось 28 марта Фото: администрация Калининского района

В Калининском районе Тверской области 28 марта 2023 года простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Ильей Лосевым.

Илья Валентинович родился 2 февраля 1984 года. Учился в тверской школе, затем продолжил обучение в профессиональном лицее.

- За годы учебы в школе проявил себя как хороший ученик, принимал самое активное участие во всех мероприятиях. Особый интерес вызывали точные науки. Любил играть на гитаре. Был отзывчивым, добродушным. Пользовался уважением среди одноклассников и педагогов. Илью воспитывали на доброте, уважении и доверии, - написано в некрологе на сайте администрации Калининского района.

Соболезнования семье героя выразили первый заместитель главы администрации Алексей Ткачев, заместитель главы администрации Надежда Леонтьева, заместитель министра регионального развития Тверской области Юрий Охлобыстин, помощник военного комиссара Тверской области по военно-патриотической работе Андрей Балябин.

Отпевание бойца прошло в церкви Пресвятой Богородицы деревни Щербинино. Героя похоронили с воинскими почестями на кладбище рядом с церковью.