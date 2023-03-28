В Тверской области 28 марта коронавирусом заразились 206 человек

В регионе продолжается вакцинация.

По данным на 28 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 206 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 190 165 человек. 184 864 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 515 599, в том числе за последние сутки – 882.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.