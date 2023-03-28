В Тверской области подтопило приусадебные участки в деревне Балаково

В Калининском районе подтопило приусадебные участки в деревне Балаково Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о подтоплении приусадебных участков деревни Балаково Тургиновского сельского поселения Калининского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 28 марта.

На место подтопления убыли ОГ ГУ МЧС России по Тверской области, отделение отдельного поста пожарно-спасательной службы №72.

МЧС призывает жителей соблюдать меры личной безопасности в случае подтопления: отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах; поднять на верхние этажи ценные вещи и документы; отвязать собак и выпустить животных из помещений; освободить подвалы; подготовиться к возможной эвакуации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.