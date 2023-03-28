В Тверской области выявлено 5300 случаев заболевания ОРВИ

В Тверской области ОРВИ болеют 5300 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В регионе на 12 календарной неделе выявлено 5300 случаев заболевания ОРВИ. Неельный эпидпорог не превышен.

Преимущественно заболеваемость обусловлена респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1)), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др.

Специалисты Роспотребнадзора советуют жителям в весенний период укреплять иммунитет, избегать переутомления и стрессовых ситуаций, в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. При ухудшении самочувствия обращайтесь за медицинской помощью.