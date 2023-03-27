В Твери параметры отопления переведены на минимальные значения

В Твери параметры отопления снижены до минимума Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери параметры работы городской системы теплоснабжения переведены на минимально возможные значения в связи с потеплением.

- Температура сетевого теплоносителя составляет 68-70 градусов - это минимально необходимые параметры, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов, - сообщили в пресс-службе "Тверской генерации".

Отопительный сезон продолжается. По закону отключение отопления происходит, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше +8 градусов. Пока такой показатель не достигнут: по ночам - дождливо и холодно.

Часть котельных и центральных тепловых пунктов города работают на автоматике. Оборудование подстраивается под погоду и выдает оптимальную температуру в многоквартирные дома, но не ниже установленных нормативов.