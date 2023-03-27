В школе №16 в Твери потушили условный пожар

В школе №16 в Твери прошли пожарные учения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В школе №16 в Твери прошли пожарно-тактические учения с ликвидацией условного возгорания и спасением детей. В учениях приняли участие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тверской области, представители городского отдела полиции, отделения скорой медицинской помощи, службы ГО и ЧС, а также учащиеся и работники школы.

О случившемся в пожарную охрану сообщил сотрудник школы и включил системы оповещения. Началась эвакуация.

К месту вызова были направлены силы и средства Тверского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара №2. Пожарные проверили помещения и эвакуировали четверых учащихся. Затем приступили к тушению условного пожара и ликвидировали его.

Пожарно-тактические учения по ликвидации происшествий в учреждениях Твери проходят регулярно и будут продолжены.