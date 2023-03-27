Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 9:52

В Тверской области мужчина фиктивно зарегистрировал в своем доме иностранную гражданку

Его оштрафовали на 10 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Суд оштрафовал мужчину на 10 000 рублей

Суд оштрафовал мужчину на 10 000 рублей

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Тверской области предстал перед судом житель Рамешковского округа. Мужчина признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранной гражданки (ст. 322.2 УК РФ).

Судом установлено, что мужчина передал на регистрацию документы о предоставлении во временное владение и пользование своего дома в Рамешках иностранной гражданке, хотя фактически жилое помещение ей предоставлять не собирался.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 10 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.