В Тверской области мужчина фиктивно зарегистрировал в своем доме иностранную гражданку

Суд оштрафовал мужчину на 10 000 рублей Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Тверской области предстал перед судом житель Рамешковского округа. Мужчина признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранной гражданки (ст. 322.2 УК РФ).

Судом установлено, что мужчина передал на регистрацию документы о предоставлении во временное владение и пользование своего дома в Рамешках иностранной гражданке, хотя фактически жилое помещение ей предоставлять не собирался.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 10 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.