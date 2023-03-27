В Центре спасения медвежат-сирот Тверской области провели "банный день" для косолапых постояльцев

В Центре провели "Банный день" для медвежат Фото: vk.com/obrcrussia

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области биологи Пажетновы продолжают готовить к взрослой жизни косолапых постояльцев. Медвежатам, оставшимся без матери, требуется особый уход. Биологи часто показывают будни подопечных в соцсетях.

27 марта в группе появилось новое видео, на котором специалисты показали "банный день" медвежат.

- В берлоге за чистотой своих детенышей следит медведица, в нашем случае эта обязанность лежит на наших плечах. Надо сказать, что в этом году медвежата на удивление спокойно себя вели во время банных процедур, - отметили медвежьи воспитатели.

Малыши ворчали, но сильно не сопротивлялись. Всех детенышей намыли, насухо вытерли полотенцами и вернули в вольеры. Водные процедуры проходили в тишине, чтобы звери не привыкали к человеческому голосу.

Напомним, что в этом году в Центре спасения медвежат-сирот на реабилитации находятся десять медвежат: Фасолинка и Горошинка, Вологоша, Толстун, Ворчун и Малыш Бруно, Малыш Кода, Марта, Туся и Джэксон.

Все они поступили в центр из разных регионов.